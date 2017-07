Llegó un momento en el que los excesos lo tuvieron al borde de la muerte

Por redacción Nueva Mujer

La vida privada de las hermanas Kardashian siempre ha sido motivo de escándalos y centenares de titulares en los medios de comunicación. Lamar Odom, ex estrella del baloncesto y expareja de Khloé Kardashian declaró abiertamente los problemas y rupturas o los que se enfrentó gracias al abuso de drogas.

MÁS: El ex marido de Kourtney Kardashian habla sobre su adicción al sexo

La relación con Khloé terminó hace algunos años, cómo se conocieron y cómo la hermana se convirtió en un apoyo para el entonces jugador siempre serán una historia digna de contarse. Khloé Kardashian y Lamar Odom provenían de entornos muy diferentes. Ella pertenece a una de las familias más polémicas de la televisión, él fue una estrella de la NBA, jugó para los Lakers logrando brillar, pero venía de la pobreza y las carencias.

MÁS: Esta es la fuerte reacción de Luis Fonsi y Daddy Yankee al 'Despacito' de Nicolás Maduro

Se conocieron en una fiesta, ahí la flecha del amor los juntó. Un mes después, de manera inesperada decidieron casarse y así lograron conformar un matrimonio lleno de altibajos que duró seis años, mismos en los que el deportista se dejaba ver en el reality show de las hermanas Kardashian.

Los problemas por el abuso de drogas no se hicieron esperar y la relación que parecía estable comenzó a fracturarse hasta el divorcio, mismo que fue interrumpido debido a una sobredosis por parte de Lamar.

MÁS: Tyga revela que salir con alguien del clan Kardashian-Jenner es abrumador

Cuando el divorcio estaba en marcha, Lamar se enfrentó a una de las crisis que lo dejó en el hospital, con un grave estado de salud. "Cuando me desperté en la habitación del hospital en Nevada, no pude moverme. No podía hablar. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo. Me dolía la garganta demasiado. Miré hacia abajo y tenía tubos saliendo de mi boca".

"Mi exesposa estaba allí en la habitación conmigo. Después de todo lo que había hecho, me sorprendí al verla. Honestamente, ahí es cuando supe que probablemente estaba en muy mal estado". Pese a ser un apoyo para él durante el tiempo que estuvo recuperándose, Khloé finalmente decidió seguir con los papeles del divorcio, poniéndole fin a una tóxica relación.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Baja de peso y fortalece piernas de forma divertida bailando sassy'sass