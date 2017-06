La cantante parece estar retomando el camino entre su nuevo disco y la desintoxicación que ha tenido

Por Karen Hernández

Aquella Miley Cyrus que vestía con diminutos trajes, sacababa la lengua y "twerkeaba" a la menor provocación, quedó en el pasado y hoy parece estar mostrando su lado más vulnerable y honesto.

Se trata de una nueva etapa de evolución en donde además de tener nuevos proyectos bajo el brazo y un romance perfecto con Liam Hemsworth, la cantante confesó estar en un proceso de desintoxicación de marihuana y alcohol.

Las razones podrían parecer obvias pero escucharlo directamente de la cantante es algo que no pasa todos los días, pues la mayoría de las celebridades no suele ser tan abierto con respecto al tema. Y es que parte de la razón por la que Miley dejó las drogas fue porque sintió que había fondo con los ridículos que hizo mientras estaba bajo sus efectos.

Throwback to this unforgettable performance ✨ Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileysofficial) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Recientemente Miley fue invitada al Tonight Show con Jimmy Fallon, donde confesó que cada vez que había sido invitada especial, estaba drogada. "Siempre he venido marihuana a tus shows. No sé si lo sabías pero ¿recuerdas la última vez que vine? Me vestí de conejo y después de gato. Eso fue porque estaba bajo los efectos de la marihuana".

Pero más allá de los ridículos, la cantante dijo que estaba empezando a tener episodios de paranoia y que incluso tenía pesadillas sobre morir mientras presentaba algún monólogo en el show Saturday Night Live por estar tan drogada. "Nadie ha muerto por la marihuana pero tampoco nadie ha fumado tanto como yo lo hacía", dijo.

Miley aceptó que tanto su salud mental como su carrera estaban siendo afectadas por su consumo por eso su nuevo álbum ha sido como una especie de salvación para ella. "Estoy más apasionada que nunca con lo que estoy haciendo con este disco. Me encantó hacerlo y en este momento es el álbum más importante que he hecho, así que quería asegurarse de que fuera muy clara en la forma en la que estoy hablando", afirmó.

La cantante siempre se ha caracterizado por ser irreverente y no callar lo que piensa por lo que no es extraño que se muestre tan abierta con respecto a sus sentimientos, sueños y temores. El acercamiento con su familia y su relación con Liam Hemsworth también ha sido clave en su "renacer" y sin duda la música ha sido el mejor escape para mostrar la mejor versión de ella.

