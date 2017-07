La muerte del vocalista de Linkin Park tiene muchas similitudes con las de Chris Cornell, en mayo

Por Redacción

Chester Bennington sufrió el mismo destino de su amigo y colega Chris Cornell, ex vocalista de Audioslave, quien murió hace dos meses y hoy hubiera cumplido 53 años.

Cornell murió el 18 de mayo de este año y también se ahorcó. Bennington quedó afectado a tal punto de dedicarle una carta que revelaba el estado de depresión en el que se encontraba.

La misiva fue compartida en sus redes sociales. El cantante le decía a Cornell que no podía imaginar un mundo sin él.

Foto: Getty

Esta es la carta:

Querido Chris,

Soñé con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir.

Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e imcomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tu me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un video tuyo cantante "A Day In The Life" de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi amor.

Tu amigo,

Chester Bennington.

