La mayor de las Jenner, escribió una carta para todos aquellos que la acusan de haberse operado los labios. "¿Por qué querría reconstruirme?"

Por Karen Hernández

Hace unos meses, Kendall Jenner decidió darse un descanso de las redes sociales, por lo que hizo desaparecer su cuenta de Instagram, de un día para otro.

La modelo, estaba en un proceso de gran estrés debido a que estaba preparándose para el Victoria's Fashion Show, por lo que su repentina desaparición le vino como anillo al dedo.

DESCUBRE MÁS

Sin embargo, esta no duró mucho y cuando regresó, lo primero que surgieron fueron las críticas de todos diciendo que había un "notable cambio" en sus labios. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones de que aprovechó su ausencia para inyectarse los labios, tal como lo hizo su hermana Kylie.

Ahora, una nota en la que Kendall se defiende de los rumores, comenzó a circular por Internet.

"Cuando suprimí mi Instagram en noviembre, la gente decía: "¡Kendall borró su cuenta para tener una reconstrucción facial completa!". Kendall enfatiza el día que Kylie la maquilló para un evento, y que más allá de pensar en lo diferente que se veía, la hizo sentir hermosa.

A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Nov 21, 2016 at 7:15pm PST

"De pronto, comenzaron a salir fotos con encabezados que decían "Kendall se inyectó los labios y se reconstruyó la cara. Mira sus mejillas, mira su nariz" Qué locura, ni siquiera pensé en defenderme porque la gente diría "se está defendiendo, quiere decir que es culpable". Kylie tomó riendas en Snapchat. Como modelo, ¿por qué querría reconstruirme? No tiene sentido A veces siento que la gente quiere que pierda (...) Encontré una pagina de Instagram que critica a "las Kardashians". No me tomo las cosas personal, pero es molesto ver que alguien dedicó una pagina entera a molestar a la familia. Me da tristeza por esa persona, ¿quién tiene el tiempo de hacer eso? La gente olvida que está hablando de personas reales, con sentimientos reales que viven sus vidas como cualquier otro"

A photo posted by Kendall (@kendalljenner) on Nov 30, 2016 at 3:04pm PST

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Receta para preparar leche de almendras

Y EN IMÁGENES

Así se ha trasformado el estilo de Kendall Jenner, la menos Kardashian del clan