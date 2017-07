Bella se burló de los que quisieron hacerle mala fama

Por Karen Hernández

Bella Thorne no tiene miedo a mostrarse tal y como es en sus redes sociales. La actriz saltó a la faa por participar en producciones Disney, al lado de Zendaya. Sin embargo, hoy está lejos de esa imagen.

A post shared by was @bellathorneplease (@bellathornestop) on Jul 22, 2017 at 7:25am PDT

Irreverente, rebelde y sin filtros, Bella no teme dar la cara cuando de protegerse de los rumores se trata. Recientemente se dijo que la actriz de 19 años tenía un romance con Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian pero su respuesta fue contudente: "Nunca he estado con él sexualmente y nunca he visto 'Las Kardashian'... no sigo esas cosas".

Pero el bombardeo no para Bella ya que ahora un supuesto video donde aparece masturbándose ha estado circulando por Internet.

Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 4:23 PDT

El video en cuestión fue creado hace un año y empalma los clips de Snapchat que la actriz ha subido con los clips de una persona no identificada, masturbándose de verdad. Thorne no perdió la oportunidad de desmentir lo que circula por intenet, y en un honesto tweet dijo:

"Hahahahaha espera que ustedes piensan que esto es real? ....Jaja, no me masturbo así, ¿dónde está el vibrador?"

Hahahahaha wait you guys think this is real? Hahahaha. I don't even masterbate like that. Where's the vibrator thooo😭😂 — bella thorne (@bellathorne) July 21, 2017

El creador fue tan imaginativo que hasta editó la voz de otra persona que suena como la actriz. Pero lo que de verdad enfureció a Thorne fue que hizo algunas referencias muy insensibles ya que menciona a su padre al tiempo que hace obsenidades. El padre de Bella falleció en un accidente de moto en 2007.

"La peor parte de este video es que se burlan del hecho de que perdí a mi padre", escribió también en Twitter. "Tienes razón, no tener papá es taaaaan gracioso."

The worst part of this video is them making fun of the fact that I lost my father. You're right. Me being daddyless is sooooo funny. — bella thorne (@bellathorne) July 21, 2017

Las críticas no se hicieron de esperar pues muchas mujeres no dejaban de decir que Bella era demasiado promiscua y que siempre daba una mala imagen con ese tipo de comportamientos alocados. Perdón pero no los vemos haciendo un escándalo por los videos sexuales de Tyler Posey. Pero claro, si un hombre se masturba hasta se lo aplauden y les causa gracia pero cuando lo hace una mujer lo critican horrible. ¿Acaso es anormal buscar autoplacer?

Aún cuando quedó claro que el video es falso, muchos alegan que está mal que siendo una ex estrella Disney se muestre tan abierta con respecto a usar vibrador para masturbarse, pues muchos de sus fans son niños. Otros insisten que está loca, perdida y que terminará como una Lindsay Lohan o Amanda Bynes o que sólo busca llamar la atención y que ella misma se da publicidad de algo así.

Este tipo de hackeos, al igual que el famoso 'Celebgate' está mal en tantos niveles pues es una invasión descarada de la privacidad. Quienes lo hacen y quienes lo ven agreden a la víctima, abren un círculo interminable de slut-shaming que debemos frenar a como de lugar, empezando por no compartir ni llenar las publicaciones de la artista con faltas de respeto como lo han hecho muchos de sus seguidores.

