Por Dayana Alvino

Las Kardashian tienen una característica que millones de mujeres en el mundo envidiamos: una larga cabellera. Esto a pesar de que sabemos bien (porque ellas mismas lo han hecho público) que en muchas ocasiones utilizan extensiones para lucir su fantástica melena. Aunque podría parecer que lo hacen por una razón meramente superficial, ahora sabemos que en el caso Khloé no es así.

Recientemente la popular modelo acaba de revelar en un post en su página web que utiliza extensiones postizas desde que era una adolescente.

Y explicó que:

"Después de que mi padre muriera perdí la mayoría de mi pelo y Maisha [su estilista] me hizo unos postizos geniales para conservar el pelo que me quedaba y conseguir que volviera a estar sano de nuevo".

El padre de Kourtney, Kim, Rob y Khloé, Robert Kardashian, falleció de cáncer en 2003. Desde ese momento la modelo pasó duros momentos, por lo que es completamente comprensible que su cabellera resultara afectada gravemente.

To the best man I've ever known, happy birthday daddy. I miss you! I miss you! I miss you! pic.twitter.com/h3c77eapkz