Por Karen Hernández

Emma Watson es una de las actrices más cotizadas del momento. Su papel en la saga de 'Harry Potter' la catapultó a la fama pero Emma ha demostrado ser mucho más que un personaje o una cara bonita pues se graduó de una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos a la par que ejercía su profesión como actriz y su lparticipación en causas benéficas y su lucha por los derechos de las mujeres la han posicionado como un ejemplo a seguir para niños y adultos.

Ahora Emma protagoniza la portada del nuevo número de la revista Vanity Fair donde además de hacer su primer topless (tranquilas, es con un bolero de Burberry), compartió la importancia de su personaje Bella, en 'La Bella y La Bestia' y desató polémica con su tajante negativa a hacerse fotos con sus fans cuando se lo piden en la calle.

Es común que muchos fans corran hacia sus artistas favoritos para tomarse una foto con ellos sin pensar en lo molesto que puede ser para ellos ser abordados de tal forma. En ocasiones esto puede representar un elogio o un juego para ellos después de todo, 'están acostumbrados' pero es de esperarse que se sientan invadidos.

Por esto, Emma Watson declaró que no suele aceptar tomarse fotos con sus fans por cuestiones de privacidad. "Para mí ahí está la diferencia entre ser capaz de tener una vida y no tenerla", explicó. "Si alguien se toma una fotografía y la publica en sus redes sociales, a los dos segundos ha creado un marcador de mi ubicación, en un radio de unos 10 metros. Pueden ver con quién estoy y qué ropa llevo puesta. Simplemente, no puedo ofrecer esos datos de rastreo".

Esto a primera instancia parece un acto prepotente que rompe con todas nuestras ilusiones por documentar ese gran momento con nuestro ídolo pero hay que pensar en esa molesta sensación de tener un dispositivo tan cerca de la cara o que no uno sino un ejército de desconocidos te estén tocando o interceptando en tu momento de paz (Justin Bieber llegó a pblicar en su cuenta de Instagram que se sentía como un animal de zoológico)

Claro, Watson procura no parecer arrogante ni grosera con sus seguidores así que ha optado por ofrecerles un acercamiento que vale por mil fotografías: "Les digo que me voy a sentar con ellos y que voy a responder a todas las preguntas de 'Harry Potter' que tengan, pero nada de fotos". Una charla con tu artista favorito suena mucho mejor que una foto, ¿pero qué es lo que hay detrás de este truco?: cuidarse de los abusivos. "Tengo que saber diferenciar cuándo soy una celebridad admirada o cuando sólo soy el acontecimiento freak de la semana" (porque no falta el que sólo busca hacer dinero o arruinar vidas privadas). "A los niños, por ejemplo, jamás les digo que no a hacerme una foto", confesó la actriz

Por otro lado, Watson reveló que jamás hablará de su novio frente a nadie externo ya que "Quiero ser consistente. No puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente no me tome fotos paparazzi caminando fuera de mi casa", dijo. "No puedes tener ambas cosas (...) En Hollywood todo se convierte en un circo".

