Por Karen Hernández

En 1964, los estudios Disney trajeron al mundo uno de los clásicos más queridos por todos: Mary Poppins. ¿Su encanto? Todo: desde la elección de Julie Andrews como la nana "pácticamente perfecta" (como se autodenomina el personaje), hasta la comicidad de Dick Van Dicke como el divertido amigo de Mary Poppins, las entrañables canciones y la perfecta combinación de animación con live action que dejó a todos boquiabiertos.

Ahora, a 53 años de su lanzamiento, este clásico regresará a la pantalla grande en manos del director Rob Marchall ('Chicago') y Emily Blunt como la mágica nana.

Hablando un poco de historia, vale la pena decirles que no fue nada sencillo para Walt Disney conseguir los derechos de 'Mary' pues no fue nada fácil convencer a P.L. Travers su autora original. ¡La persiguió durante más de 20 años! y fue hasta 1961 que finalmente cedió (de ahí la película 'Saving Mr. Banks'.)

Mary Poppins es sin duda un personaje fascinante y aunque detrás de esta hay mucho del difícil pasado de su autora, Julie Andrews logró darle una personalidad única que la conviertieron en una de las más entrañables. Por supuesto, las miradas ahora se dirigen hacia Emily Blunt, quien tendrá la difícil tarea de sustituir a la veterana Andrews.

Pero más que tener que igualarla o superarla, tendrá que hacer a Mary Poppins suya y apoderarse del pesonaje como lo hizo Julie en su tiempo. Poco se sabe lo vendrá con la cinta pero esta imagen de Emily caracterizada como la niñera, al pie del número 17 de Cherry Tree Lane, la casa de los pequeños Jane y Michael Banks, ha despertado la curiosidad y el encanto de todos.

Here's your first look at Emily Blunt as Mary Poppins in "Mary Poppins Returns," coming to theatres December 25, 2018. pic.twitter.com/NSEFZcsbaK