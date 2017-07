Por Karen Hernández

Millie Bobby Brown podrá ser una de las actrices jóvenes más importantes del momento por el papel de "Eleven" en la exitosa serie Stranger Things. Con tan sólo 13 años ya ha sido nominada y ganadora de importantes premios de la televisión, pasando por encima de veteranos y actores experimentados en su categoría.

Ahora, Brown está usando su influencia para inyectar una dosis de amor en los usuarios de Twitter, a través de una cuenta titulada @MillieStopsHate (Millie detiene el odio) en donde ella misma escribe mensajes positivos para alegrar el día a los que la sigan.

"¡Nueva cuenta para inyectar positivismo y amor! Gestionada por mi ✌️," escribió, Millie desde su cuenta personal. "Quiero compartir amor y positivismo. Detengamos el bullying.", describe la actriz sobre la cuenta.

Hey guys share stories and love! I love you all 🦋

Así, la actriz invitó a la comunidad a compartir historias que hagan feliz a otros y prometió escribir palabras de empoderamiento y aliento, así como consejos para aquellos que necesitan apoyo o amor. La respuesta de los seguidores de Millie fue prácticamente inmediata y muchos compartieron sus experiencias ocn el bullying.

"Mira en el espejo. Di que eres hermosa, porque lo eres. La mejor forma de sentirte feliz es hacer a otros feliz"

