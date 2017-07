Beyoncé podrá ocultarnos a sus gemelos pero Blue Ivy llegó para coronarse como la hija favorita

Por Karen Hernández

Blue Ivy Carter ha demostrado que no es nada tímida ante los reflectores y escenarios. Tan sólo hace unos meses llenó las redes con sus enérgicos pasos de ballet en la presentacion de su escuela y hoy ha impactado con algo que no vimos venir (pero debimos suponer): su propia pista de rap, estilo libre.

MÁS: Los hijos de Beyoncé son los bebés más poderosos del mundo por esta millonaria razón

Blue tiene tan sólo cinco años de edad pero vamos, es hija de Beyoncé y Jay Z, la pareja más cotizada y talentosa del espectáculo así que no sería extraño que la pequeña heredara algo del talento ambos.

La emoción estalló luego de que Jay-Z lanzara un nuevo álbum ("4:44") en su sitio de streaming TIDAL que incluyó 10 canciones más la adorable colaboración de la pequeña.

MÁS: Así es la glamorosa vida de Blue Ivy, la hija fashionista de Beyoncé

Quizá Blue aún no tenga idea de lo que es cantarle a una decepción amorosa ni tampoco a la soledad, la agonía y la confusión mental, pero entre broma y broma, cualquiera podría identificarse con su composición: "Nunca vi un techo en toda mi vida", y "Boom shakalaka, shakalaka boom", ¿o no?.

Podría decirse que con la fortuna de sus padres, la pequeña ya tiene un futuro asegurado y mientras que las redes sociales se han encargado de atacarla por su físico, nadie podrá negar que es de las hijas de famosos que lo tiene todo, desde el guardarropa más costoso hasta el talento (y las puertas) para ser gran artista en el futuro.

"Everything everything this my only single thing. Everything I hear is my answer

And if you think I say, then [?] I never hear that, I be in the posse

Never seen a ceiling in my whole life. Everything I seen, everything is rotten

Never sit in silence, innocent is Carter

Innocent we seek them. I and say we see them [?]

Boom shakalaka Boom shakalaka Boom shakalaka Boom shakalaka

Everything in shaka Everything in faka Everything in shaka

Everything in faka"

MÁS: Beyoncé y Jay Z, la historia de amor que superó la infidelidad

A post shared by 💚 STONA BROS 📺 VH1 (@stonabros) on Jul 7, 2017 at 11:30pm PDT

Los seguidores de Beyoncé y Jay Z reaccionaron inmediatamente y dejaron ver su aprobación a través de divertidos tweets.

"Rapeando con Blue Ivy, aunque no entiendo nada"

Me rapping along with Blue Ivy even though I don't understand https://t.co/jj9TFzxNhD — Yahshua (@_KingTony) July 7, 2017

"Blue Ivy rapea mejor que muchos raperos con experiencia en el mundo"

Blue Ivy rapping better than most rappers on this song! She rode that beat! pic.twitter.com/qv77Ynjl1y — Ᏸecca🕊 (@MJStarLover) July 7, 2017

"Yo durante el verano 2017: "Boom schaka-lacka boom shacka lacka, everything in schaka, everything in flacka"

-Blue Ivy Carter.

Me all summer '17

"Boom schaka-lacka boom shacka lacka, everything in schaka, everything in flacka"

-Blue Ivy Carter. pic.twitter.com/LGrZ7jqV3C — Zari_violet (@tweety_264) July 7, 2017

Como cuando Beyoncé no nos ha enseñado a sus gemelos pero Blue Ivy llega con su proipa canción y recuerdas que ella es tu Carter favorita.

When Beyoncé still hasn't shown us the twins, but then Blue Ivy comes with this fire song and you remember she's your favorite Carter anyway pic.twitter.com/IpCFsefleT — FWT DVD (@beyjams) July 7, 2017

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

¡Increíble! Así ha evolucionado la imagen (y la figura) de Beyoncé