A pesar de tener el amor de Mac Miller, Ariana confiesa que hay cosas más importantes que enamorarse.

Por Karen Hernández

Ariana Grande es una de las cantantes más exitosas de la actualidad; es joven y talentosa sin duda su voz nos remonta a la época de una Whitney Houston o una Aretha Franklin. Pero si algo termina por hacerla sobresalir de entre sus colegas, son sus fuertes ideales en torno a la fama, las relaciones y la condición de la mujer.

DESCUBRE MÁS

A lo largo de su carrera, Ariana ha sido vinculada con muchos hombres, desde Josh Hutcherson hasta Niall Horan y Justin Bieber y aunque muchos de estos han sido sólo rumores, la cantante no deja de ser criticada por su 'inestabilidad' amorosa. Sin embargo, el rapero Mac Miller ha sido su pareja desde el 2016 y es con quien más allá de tener 'un romance más', tiene una increíble química en el ámbito profesional.

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 12:30 PST

En la reciente edición de la revista Cosmopolitan US, Ariana habló de su relación con Miller pero destacó que aunque se habían conocido hace 4 años, no se sentía lista para tener algo con él, sin embargo el respeto y la admiración mutua siempre estuvo presente. "Éramos fans del talento del otro", declaró. Ariana afirmó que a pesar de estar enamorada en estos momentos, nunca ha perdido la cabeza por amor pues según dijo: "Nunca he visto el amor como algo que necesito para esta completa. Me gustaría estar completa por mí misma para enamorarme con alguien que también se sienta completo así'.

Ariana no suele revelar mucho de su vida privada; en sus redes sociales casi no hay fotos con Mac que revelen que tuvieron una cita ni tampoco hay frases melosas que hagan referencia a este. Eso sí, en cuanto los medios o los fans deciden atacarla o criticar su 'precodidad' o 'promiscuidad', no duda salir a defenderse y hablar por todas las chicas que son criticadas por lo mismo. "Muchas veces, las mujeres son etiquetadas como una perra o una diva por tener una visión y ser fuerte y usar su voz, y no es el caso. Puedes ser fuerte y ser amable, no tenemos que ser sólo una cosa", declaró en su cuenta de Instagram.

thank you again, I love you ♡ DC ♡ @dangerouswomantour Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 9:33 PST

Justamente fue con Mac con quien sufrió un altercado con un fan el año pasado que la dejó muy molesta. Ambos habían salido a cenar cuando un fan de Miller se acercó para felicitarlo por su trabajoy en cuanto vio a Ariana sólo se limitó a decirle que era muy sexy y que podía imaginarse a Marc 'follándola'. La cantante manifestó su rechazo ante los hechos y recalcó lo terrible que es la cosificación de la mujer. "No soy un trozo de carne que un hombre utiliza para su propio placer. Soy una persona adulta que está en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto".

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Famosos antes y después: así ha evolucionado el estilo de Ariana Grande

Y EN VIDEO

Prepárate para recibir el amor en tu vida