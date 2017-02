La actriz luce más sonriente que nunca, tras el trago amargo que atravesó desde finales del año pasado.

Por Karen Hernández

Hace cinco meses, Brad Pitt y Angelina Jolie encendieron una mecha en Hollywood tras anunciar su separación. La pareja era una de las más sólidas del medio, con 12 años de matrimonio y 6 hijo, sin embargo, no todo resultó miel sobre hojuelas tras lo que veíamos en las revistas.

DESCUBRE MÁS

Mientras se llevaba a cabo el proceso de divorcio, los ataques hacia Angelina y Brad fueron una constante; que si él estaba en rehabilitación, que si ella estaba bajando de peso o hasta con quiénes se estaban involucrando amorosamente.

Lo cierto es que los actores tomaron rumbos por separado y entre los rumores de Brad Pitt está con Kate Hudson y Angelina con Jared Leto, la actriz ha demostrado que está saliendo adelante en compañía de sus hijos y la presentación de su propio proyecto cinematográfico, 'First They Killed My Father' ('Primero mataron a mi padre'), una adaptación del libro homónimo de la activista Loung Ung.

La actriz viajó hasta el país asiático en compañía de todos sus hijos, siendo esta su primer aparición desde que inició el proceso de divorcio, pero lejos de verse demacrada y devastada, Angelina luce espectacular y muy orgullosa de su primer producción.

La película refleja la crudeza de los crímenes perpetados por los Jemeres Rojos, organización guerrillera responsable del genocidio en Camboya, donde millones de habitantes de aquella región perdieron la vida por hambruna, enfermedad y ejecuciones. Camboya es precisamente el país de orígen de su hijo mayor, Maddox, por lo que Angelina lo mantuvo de cerca durante el proceso de creación.

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo (mayor) pudieron haber pasado, y quería conocerle mejor, y quería conocer este país mejor, y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron, y a la historia de mi querida amiga (Loung Ung.)", declaró en la conferencia de prensa de la presentación del la película. Dicha producción estará disponible en Netflix, más adelante este año.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Famosas que fueron la tercera en discordia de Hollywood

Y EN VIDEO

Comentaristas deportivas denuncian acoso en redes sociales con este video