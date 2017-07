Aclaró si le guarda rencor por una supuesta infidelidad

Cuando los rumores sobre una relación entre Shakira y Piqué se hicieron más fuertes, el nombre de Nuria Tomás saltó a los titulares de los medios de comunicación. La actriz española mantenía una relación con el futbolista del Barcelona y se especulaba que éste le había sido infiel con Shakira.

De hecho, Nuria era uno de los principales motivos por los que se rumoraba, Shakira no era bien recibida en el círculo de las esposas de los futbolistas del Barcelona, pues se trataba de la tercera en discordia en la estable relación que Nuria y Piqué mantenían.

La actriz actualmente está promocionando su carrera como actriz y el periódico La Vanguardia le ha hecho una entrevista en la que la pregunta obligada era el término de su relación con el futbolista. Aunque han pasado siete años, la actriz sigue teniendo que lidiar con ello y así se refirió al tema: "Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos".

Sobre Piqué se limitó a decir: Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor". ¿Y si suena Shakira en la discoteca, la bailas, Núria? "¡Claro que sí!".

