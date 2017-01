Las últimas fotos publicadas por Kylie Jenner han causado revuelo por un aparente aumento en sus senos.

Puede que sea un efecto fotográfico, la copa de su bra o el ángulo de la cámara, pero lo realmente cierto es que en las últimas fotos de Kylie Jenner se ve un aumento considerable en el tamaño de sus senos.

Todo se origina luego de que la menor del clan Kardashian publicara varias fotos en las que muestra sus curvas y su pecho, aspectos que llaman la atención de sus seguidores. Pues ha surgido un debate entre quienes la apoyan señalando que se ve increíble mientras otros piden que de el nombre del cirujano plástico y otros dicen que haga un alto a parecerse a su hermana Kim.

No ha sido la primera vez que la empresaria de 19 años muestre unas boobs tan pronunciadas. En anteriores ocasiones aseguró que se debía al tipo de brassiere cuyo efecto push up le harían ver así, sin embargo, en sus imágenes no dejan de comentar el radical cambio que ha tenido Kylie en los últimos años, primero con sus labios y ahora con sus senos.

