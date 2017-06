Ya no esconde su amor por Travis Scott, esta vez fueron captados mientras paseaban en Los Ángeles

Tal parece que la relación entre Kylie Jenner y el rapero Travis Scott va viento en popa, ya que se han visto juntos en varias ocasiones. En las redes circulan comprometedoras fotos de la joven con su nuevo novio, ambos fueron fotografiados protagonizando un candente momento.

Travis y Kylie estaban muy cariñosos durante una salida casual. Según las imágenes, la pareja no dejó de abrazarse, besarse y acariciarse durante su date. Kylie de 19 años, estaba vestida con leggins negros, un sudadero del mismo color y con bordados rojos, y sandalias planas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su romance, estas fotografías hablan por si solas y han dejado claro que la pareja está tomando forma.

De acuerdo con Hollywood Life, la chica se está debatiendo entre Travis y Tyga, pues aunque el primero sea atento, ella no ha perdido la esperanza de que su ex vuelva. "Kylie y Tyga todavía están en contacto, pero las cosas no están completamente bien entre ellos. Mientras viven vidas separadas, todavía tienen sentimientos el uno para el otro. Si Tyga hiciera el esfuerzo de volver a estar juntos, probablemente lo conseguiría, pero ni siquiera está tratando, lo que le hace querer salir con Travis, porque él le da la atención que ella anhela", reveló una fuente cercana.

Omg @kyliejenner and @travisscott ❤️😩 #kyliejenner #travisscott Una publicación compartida de Kylie Jenner 🌸 (@kylizzlejuniverse) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 5:32 PDT

😈 #travisscott #kyliejenner Una publicación compartida de 🦋 Travis Scott 🦋 (@laflamescott) el 31 de May de 2017 a la(s) 7:23 PDT

