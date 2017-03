Usuarios de redes sociales reportaron el hecho

Por redacción Nueva Mujer

Las redes sociales se han vuelto un buzón de quejas para algunas marcas, a través de Facebook, Twitter o Instagram podemos tener una relación mas cercana con los productos que adquirimos y parece que los usuarios de la línea de maquillaje de Kylie Jenner están molestos con ella.

Una chica reportó a través de Twitter que recibió el paquete con los productos que había comprado en línea en Kylie Cosmetics totalmente vacía. Como lo lees, no había producto en el empaque. No fue la única, pues una usuario identificada en Twitter como Shan-Terra Johnson, dijo haber sido víctima de la misma situación.

THERES NO HIGHLIGHTER IN THE COMPACT!!!!!!! ITS EMPTY!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/thIGkwZebf — brianna 🇯🇲 (@btaylorbeauty) 8 de marzo de 2017

Jordan Byers, otra de las usuarias que sufrió del mismo problema recibió una respuesta por parte del equipo de Kylie en el que le dijeron que el servicio al cliente le enviaría un mail para darle seguimiento al problema, le pidieron el número de envío y algunos detalles más.

I guess if you get enough retweets and likes they'll send you a new kylighter...?🐸☕️ pic.twitter.com/Q94tCvPxD5 — jordan byers 👽 (@jordanebyers) 9 de marzo de 2017

Este no es el único problema al que se ha enfrentado la marca de cosméticos, según reporta el portal TMZ, un grupo de personas puso una queja en la Better Business Bureau, entidad encargada de calificar a las empresas, pues aseguraron que los productos de la joven modelo huelen a químicos y pegamento.

