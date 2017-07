Si es incómodo entre mortales, imagínate entre famosos

Por Karen Hernández

Imagina que te enamoras de una persona que resulta estar entre tu mismo círculo social, terminan y en el momento más inesperado, te encuentras cara a cara, convirtiéndose en la situación más incómoda de todas. Lo peor es cuando durante el tiempo que no estuvieron juntos, esa otra persona cambió drásticamente y hasta pareja nueva tiene.

Pues algo similar le ocurrió a Robert Pattinson y Kristen Stewart, quienes interpretaron a la pareja de vampiro-humana más popular de todos los tiempos y cuyo amor traspasó la pantalla, ¿el problema? que no terminaron de la mejor manera. Según apuntaron los rumores, Kristen le fue infiel a Robert y después tuvo otros amores hasta llegar a su actual novia, Stella Maxwell.

Las ex estrellas de Crepúsculo tuvieron una reunión no planeada durante un vuelo de Francia a Los Ángeles y parece que hicieron de todo para evitarse pues ambos trataron de seguir otro camino o pasar rapido sin mirarse.

A post shared by BABADÍSSIMOS (@babadissimos) on Jul 10, 2017 at 6:26pm PDT

Claro que cuando perteneces a la élite Hollywoodense y musical, las probabilidades de encontrarte cara a cara con tus compañeros de set son muy altas. Lo malo viene cuando comparten una historia cercana que de pronto no termina como esperaban.

BELLA HADID Y THE WEEKEND

Un momento realmente tenso se vivió durante la pasarela del Victoria Fashion Show, a finales del 2016, cuando la modelo y el cantante se encontraron frente a frente mientras ella desfilaba y él cantaba. El mundo esperaba verlos destilar amor en la tarima pero la pareja terminó unas semanas antes por lo que ahora todos estaban a la expectativa de qué harían cuando se encontraran. El resultado fue un intento de él por coquetearle y una mirada incómoda de reojo por parte de ella.

Una publicación compartida de E! Latin America (@eonlinelatino) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 4:37 PST

EMMA STONE Y ANDREW GARFIELD

La actriz de La La Land y el Sorprendente Hombre Araña tenían poco tiempo de haber terminado cuando se reencontraron en la temporada de premios a lo mejor del cine. Era inevitable estar en el mismo lugar pero lo sorprendente de su encuentro no fue el cruce de miradas, sino el inesperado beso en la boca entre Andrew y Ryan Reynolds ante las cámaras. Tras la ceremonia, uno de los reporteros de ET tuvo la oportunidad de mostrarle a Emma Stone la repetición de dicho beso, provocando una reacción de confusión y risa nerviosa por ver a su ex protagonizar tal escena.

Una publicación compartida de Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 9:03 PST

