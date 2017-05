No hay nada que una madre no haga por su hijos y la matriarca del clan Kardashian-Jenner lo sabe

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, es capaz de cualquier cosa con tal de ayudar a sus hijas a cumplir sus sueños. No es un secreto que, por instrucción médica, Kim Kardashian no debe tener más hijos, ya que en su primer embarazo tuvo preeclampsia y el segundo estuvo en riesgo de desarrollar diabetes, pero todo parece indicar que la socialité añora tener un tercer hijo con Kanye West.

Todo parece indicar que Kris Jenner estaría dispuesta a prestar su vientre para tener al hijo de Kim y Kanye, así lo reveló en uno de los más recientes capítulos de 'Keeping up with the Kardashians': "Si realmente pensara que podría llevarlo por ti y que nacería bien, lo haría en dos segundos. Realmente lo haría. 'Lo haría en dos segundos''.

Kourtney Kardashian también se ofreció a prestar su vientre a su hermana para convertirse en madre, aunque por ahora no se sabe si la socialité esté considerando seriamente tener otro hijo por vientre subrogado.

