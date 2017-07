La verdad sí nos emocionamos ¡parece un museo! (queremos vivir ahí)

Por Karen Hernández

Todos sabemos que Kim Kardashian es muy asidua a compartir lo que hace en su día a día a través de sus redes sociales y aunque nos neguemos, siempre resulta extrañamente satisfactorio jugar al "Big Brother" que todo lo ve.

Y es que esta vez, la socialité compartió un video donde recorre los pasillos de su antigua casa, donde vivió durante la mayor parte de la filmación de Keeping Up With the Kardsashians. A pesar de que hoy tiene un nuevo dueño y Kim no ha vivido allí desde que North nació, todo parece seguir exactamente igual; los muebles, los cobertores de cama, las cortinas, los espejos, ¡hasta los logotipos de la familia Kardashian siguen intactos!.

"¿Puede alguien adivinar dónde estoy? Ustedes, esto es tan nostálgico, "ella dijo en el clip, mientras caminaba por los pasillos de su anterior almohadilla. ¡Mi antigua casa! ¿Se acuerdan de esto?". Kim parece muy entusiasmada a lo largo del video, después de todo ¿a quién no le viene una dosis de alegría cuando recorre algún lugar donde pasó buenos momentos?

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 4:32 PDT

Por supeusto que la antigua casa de Kim, despertó muchos sentimientos encontrados en ella y nada mejor que compartirlo con aquellos que fueron fieles seguidores de su reality show. ¿Quién podría olvidar todas esas veces que Kim lloró amargamente como actriz de telenovela en su habitación por cosas sin sentido o cuando Kendall y Kylie le hacían bromas pesadas a Rob? ¿Las veces que Khloé atacaba a Kris o cuando Kourtney intentó cocinar su placenta?

"Justo ahí es donde mamá y yo tuvimos una guerra de comida en la fiesta de bienvenida cuando me mudé", dijo Kim mientras señalaba un lugar en la cocina. Más tarde, cuando se subió a la escalera, recordó el momento en que limpió una montaña de zapatos de su armario.

Y por supuesto, Kim no podía olvidar mostrar el increíble y enorme baño; "Ni siquiera quiero decirles lo que ha pasado en esa ducha" (ok, Kim gracias), y el famoso Glam Room donde toda la magia de maquillaje y countouring ocurrió. "Esta habitación glam era todo para mí", dijo. "Aquí es donde me encantaba estar cada día ... Esto es legendario".

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 5:20 PDT