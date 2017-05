Hasta ahora la socialité se había reservado muchos detalles de las razones que provocaron la ruptura de su segundo matrimonio

Kim Kardashian se ha casado 3 veces: la primera a los 19 años con Damon Thomas, la siguiente a los 30 con Kris Humphries y finalmente con Kanye West. Con el paso de los años, la socialité se dio cuenta que en sus matrimonios anteriores no se había casado por las razones adecuadas.

DESCUBRE MÁS

Y es que en una entrevista para el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la socialité reveló que desde el inicio de su relación con Kris Humphries, supo que ésta estaba destinada al fracaso:

"Pensaba, 'Dios mío tengo 30 años así que debo casarme'. Creo que muchas chicas pasan por la misma situación, se asustan pensando que el tiempo pasa y no pueden establecerse, mientras ven a sus amigas ya con hijos. Esa era la situación".

Apenas 72 días después de la boda, Kim tomó la decisión de divorciarse y no se casaría de nuevo hasta 2014 con el rapero Kanye West, a quien considera el amor de su vida.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian

Y EN VIDEO

¿Piernas bonitas y tonificadas? Puedes lograrlo con danza árabe