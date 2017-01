La polémica socialité revivió en redes sociales y vaya forma de hacerlo

Por Andrea Sánchez

Luego de varias especulaciones sobre la situación de su matrimonio, crisis debido a un asalto en París y cientos de rumores alrededor de su delgadez, Kim Kardashian volvió a hacerse presente en redes sociales. Primero, cambió su foto de perfil, en la que es más que evidente que ha perdido peso. Después con un video muy al estilo de Beyoncé en el que comparte parte su vida privada confirmó que la relación con el rapero Kanye West marcha de maravilla.

La famosa empresaria subió un video a su sitio oficial en el que podemos ver parte de su vida privada y no sólo las fotos que deja ver a través de Instagram. En el video que dura poco más de dos minutos la polémica pareja dejó ver cómo viven fuera de los reflectores, aunque aceptémoslo, vivir con una cámara no parece no más normal del mundo.

Sí, el video es muy emotivo y disipa las dudas sobre la supuesta separación de Kim y Kanye, pero basta recordar esa ocasión en la que Beyoncé y Jay-Z compartieron un video en un concierto con imágenes muy parecidas a las que Kim decidió utilizar. Es por todos sabido que a pesar de la amistad entre los dos raperos, siempre ha habido un rumor acerca de su rivalidad y lucha por la popularidad.

