Por redacción Nueva Mujer

Es un hecho que el robo que Kim Kardashian sufrió el año pasado marcó su vida. No sólo por la millonaria suma de dinero que perdió, sino que además fue el culpable de que la socialité y empresaria se alejara de los reflectores.

DESCUBRE MÁS:

Ahora, pasados los meses, Kim habló del tema durante "Keeping Up with the Kardashians", donde se refirió a este episodio como uno de los más traumáticos. "Ellos me preguntaron por el dinero. Yo le dije que no tenía". Además, dijo que habían sido muy agresivos con ella: "Me arrastraron hasta el pasillo, en la parte superior de las escaleras, cuando vi la pistola tan clara como el día. Yo estaba mirando el arma, mirando hacia las escaleras. "

Dijo que trató de pensar un plan en el que pudiera escapar, pero temía que le dispararan por la espalda, pensó en correr hacia el elevador, pero si éste no se abría rápido todo terminaría. Con esta declaración se disipan las dudas sobre si fue cierto o no este evento. Sí, aún hay Kim Kardashian para rato.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian

Y EN VIDEO:

¿Tienes cabello corto? 3 peinados fáciles para ti