Khloé Kardashian se ha convertido en una de las celebridades más 'fit', pasó de tener varios kilos de más a poseer una figura esbelta, producto de las rutinas de ejercicio que hace todos los días y de un cambio en su alimentación.

La hermana de Kim decidió que era una buena idea compartir parte de sus rutinas de ejercicios con sus seguidores pues era una forma de invitarlos a tener una vida más sana, como suele suceder en estos casos, Khloé fue criticada por sus seguidores y 'haters' quienes señalaron que para ella es muy fácil puesto que cuenta con un gimnasio en casa y entrenadores personales a su disposición.

Tune in to my new series, Revenge Body. This Thursday at 8/7 Central ONLY on E! Una foto publicada por Khloé (@khloekardashian) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 11:53 PST

Harta de los comentarios, la integrante del clan Kardashian-Jenner subió un video a Snapchat en el que es contundente y calla a sus críticos. "Lo que más me molesta es que les estoy mostrando mis entrenamientos a través de Snapchat, ¡gratis! Pero aun así siguen quejándose y criticándome porque tengo un entrenador, un gimnasio en casa... ¡No tengo un pu*o gimnasio en casa! Y siempre entrenamos al aire libre. Trato de mostrarles cómo me ejercito precisamente para que no necesiten un entrenador, y todo el material que utilizo son cosas que cualquiera tiene en casa... o si no, improvisado. ¿Qué carambas les pasa?"

Un vídeo publicado por Khloe Kardashian Snapchats (@khloesnapchats) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 8:12 PST

Eso no fue todo, Khloé también les dijo algo muy cierto: "Si quejarse y criticar quemara caloría, no habría nadie más en forma que ustedes, hijos de pu**, pero a todos que si aprecian mis snaps, los quiero y que Dios los bendiga".

