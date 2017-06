Por redacción nueva Mujer

Es un hecho que Khloé Kardashian logró mucho éxito con su línea de vaqueros para mujeres con curvas, logró entrar en un mercado que parecía estar en el olvido. Llegó y se posicionó como una de las marcas predilectas para decenas de mujeres.

Parece que no todo es miel sobre hojuelas, la hermana de Kim Kardashian ha sido acusada de plagio por una diseñadora independiente que no dudó en cuestionar, a través de redes sociales, a Khloé.

Destiney Bleu, la creadora de la marca dbleudazzled, especializados en lencería con piedras y cristales, señaló que hace unos meses Khloé encargó en su línea algunos modelos personalizados y que nunca los usó, pero sí los copió íntegros y los incorporó a su línea de ropa.

Como la denuncia la hizo en respuesta a uno de los tuits en los que Khloé presumía las prendas los comentarios por parte de los seguidores de la Kardashian no se hicieron esperar, aunque hubo quien también apoyó a la diseñadora pues aunque es independiente su trabajo es bien conocido por las estadounidenses que aman la moda de diseñadores alternativos.

I always have the BEST time on set with my #GOODSQUAD ! How many beautiful, kickass ladies can you spot in my @goodamerican campaign video? ❤ pic.twitter.com/JlkXFgPDuN

Así fue la respuesta de la diseñadora quien asegura, Khlóe le copió un diseño.

When someone buys 1 of everything on your site, has you make them custom @dbleudazzled work, never posts it or wears it, then copies it. 🙃 https://t.co/hylp6fcOdh