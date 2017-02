La modelo ha sido acusada de arrogante y grosera por no querer invitar a su familia a los desfiles, aunque ella confiesa cuál es la razón

Es un hecho que el clan Kardashian-Jenner está muy unido, así que no es extraño que cuando Kendall desfila en alguna pasarela de moda, deseen acudir para apoyarla. Sin embargo, en diversas ocasiones, la joven de 21 años ha prohibido a su familia acudir a los desfiles.

Para muchos, ha sido un gesto de arrogancia aunque es ahora cuando Kendall confiesa en el programa de Jimmy Fallon por qué prefiere que su familia no acuda a las pasarelas en las que desfila: "Desde mi primer show me dije a mí misma que jamás miraría al público, no, a nadie. Si lo hago me autosaboteo".

Desde luego, no siempre es fácil abstraerse de su familia: "Algunas veces, cuando Kylie y mi mamá están en el desfile, puedo escucharlas gritar. En ciertas ocasiones miro un poco porque no me puedo contener. Jamás miro, nunca puedo mirarlos (a su familia)". Para muestra, este video

A post shared by Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) on Sep 10, 2016 at 8:20pm PDT

