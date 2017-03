La declaración ocurrió mientras recibía un premio por su apoyo a la comunidad LGTB

Por redacción Publimetro

Katy Perry sorprendió a todos el pasado sábado 18 de marzo mientras recibía el Premio Nacional de Igualdad en la Gala de la Campaña de Derechos Humanos en Los Angeles. Durante su discurso de aceptación la cantante habló su experimentación sexual y su educación religiosa.

El sitio US Magazine aseguró que la voz de "Fireworks" dio a conocer la inspiración detrás de "I kissed a girl", uno de sus primeros éxitos de 2008. "Hablo mis verdades y pinto mis fantasías en estas pequeñas canciones pop de tamaño pequeño", dijo. "Por ejemplo, la verdad sea dicha, hice más que 'besé una mujer y me gustó", agregó.

DESCUBRE MÁS:

Perry aseguró tuvo problemas con su sexualidad, ya que fue criada por dos padres que eran pastores y creció cantando en la iglesia. "¿Cómo iba a conciliar eso con una chica que cantaba el evangelio? Lo que sí sabía es que yo era curiosa e, incluso entonces, sabía que la sexualidad no era blanco o negro como la presentaban", afirmó. "Cuando salió esa canción, supe que había iniciado una conversación y que a muchos le parecía lo bastante curiosos como para cantarla también", añadió.

También contó como fue que cambió su manera de enfrentarse al mundo gay luego de conocer a mucha gente LGBT. "Estas personas no eran nada a como me habían enseñado a temerles. Ellos fueron las personas más libres, fuertes, amables e inclusivas que he conocido. Estimularon mi mente, llenaron mi corazón de alegría y bailaron con alegría mientras lo hacían. Estas personas son realmente mágicas y lo son porque están viviendo su verdad", finalizó.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

De chica discreta a sex symbol, así ha sido la transformación de Katy Perry

Y EN VIDEO:

Cómo amarse a uno mismo a pesar de nuestros defectos