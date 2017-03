Por Karen Hernández

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se ha convertido en toda una celebridad debido a su personalidad galante e intelectual, por su pasado deportista y sus posturas humanitarias y feministas.

En semanas anteriores las imágenes de uno de los mejores atributos (según Intenert) del primer ministro dejaron a muchas (y muchos) boquiabiertos pero también nos divertidmos con capturas de personalidades como Ivanka Trump o Kate Middelton viéndolo discretamente on ojos de amor. Trudeau es sin duda uno de los líderes políticos más encantadores del mundo y ahora una serie de fotos de su juventud han enloquecido aún más a todos.

Desde niño vivió experiencias cercanas en la política que forjaron el carácter de líder que hoy muestra. Trudeau practicaba deportes extremos y box, trabajaba como profesor en la universidad de Vancouver y hasta hizo de stripper para recaudar fondos.

A pesar de tener un aspecto y un carácter más informal a lo que estamos acostumbradas a ver en un político, las ambiciones de Trudeau son grandes y encaminadas a un cambio real. En su primer año, este mandatario ha demostrado responder por las minorías y por las problemáticas del cambio climático así como por la comunidad LGBTI y las mujeres.

Young Justin Trudeau could leave me on read at 4:30 and text at 8:47 and I would reply at 8:46. pic.twitter.com/EtPcfJ1BkA