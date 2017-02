El cantante no acudió a la entrega 2017 de los Grammy 2017, pero hizo una transmisión en vivo con sus amigos

Sabemos que Justin Bieber hace lo que le place sin importar el qué dirán, por lo que no es extraño que este fin de semana se haya burlado de The Weeknd en una transmisión en vivo a través de Instagram.

Y es que al parecer el cantante canadiense tenía 'mejores' cosas que hacer que acudir a la gala de los Grammy en la que obtuvo cuatro nominaciones.

Bieber salió a cenar con sus amigos y en el trayecto hizo una transmisión en vivo para sus fans, quienes le preguntaron cuál era su canción favorita del momento. Con sarcasmo y soltando una gran carcajada, respondió: 'Starboy' de The Weeknd'. Sin poder contener la risa, el ex de Selena agregó: "Oh, mierda, eso fue gracioso, muy gracioso".

¿Qué opinan? ¿Creen que esté celoso del romace entre Selena y The Weeknd?

