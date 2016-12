La ‘diva del Bronx’ no es la primera, otras celebridades como Madonna y Shakira lo han hecho.

Por Andrea Sánchez

En redes sociales ha circulado un gracioso meme que le dice a las solteras que no se preocupen, que quizá su pareja ideal no ha nacido y ponen como ejemplo a las famosas que han salido con hombres mucho más jóvenes que ellas, ahora que parece la relación de JLo con Drake va en serio, estas son algunas de las parejas en las que la edad no ha sido problema.

Jennifer Lopez y Drake

Lo comenzó como un rumor, parece haberse vuelto realidad. Ambos cantantes compartieron una foto en la que se ven muy melosos, aparecen haciendo 'cucharita' y muy sonrientes. Lo más gracioso es que después de este hecho, Rihanna le dio 'unfollow' a la cuenta de JLo, con quien mantenía una buena relación. Ella tiene 47 y él 30.

DESCUBRE MÁS:

Shakira y Pique

La colombiana estaba atravesando una situación difícil con su ex pareja cuando conoció al futbolista español, se enamoraron y no tardaron en tener a su primer hijo. Desde entonces no han parado de derrochar miel, en 2015 nación Sasha, su segundo hijo. Ella tiene 39 y él 29.

Julianne Moore y Bart Freundlich

La ganadora del Oscar se defendió e intentó ser contundente ante los comentarios de la prensa que la criticaban. Señaló que los hombres que salen con mujeres más chicas son alabados, mientras ellas son criticadas. Julianne tiene 56 y él 46. Ambos han logrado formar una pareja increíble.

Madonna

La reina del pop tiene 58 y trascendió que comenzó una relación con un joven 30 años menor que él. Aboukabar Soumahoro, un joven bailarín que conquistó a la cantante. No fue su primer pareja con menos edad que ella, pues Brahim Zaibat, era 29 años más joven.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Descubre cómo cumplir tus propósitos sexuales para año nuevo

Y EN IMÁGENES:

40 y 20: parejas de famosos en las que la edad no ha sido un problema