Sus seguidores defendieron que la cantante está permitiendo un pase libre a los hombres para acosarla y que también está avergonzando a las mujeres

Por Karen Hernández

No es un secreto que Jessica Simpson siempre comparte fotos de su vida junto a sus hijos en Instagram que demuestran lo feliz que se encuentra disfrutando de su etapa de madre de familia, más alejada de los reflectores.

Sin embargo, la última publicación de la cantante parece haber despertado el descontento de muchos pues lo que para ella parecía una foto inocente, se convirtió en algo inapropiado y un foco rojo para sus seguidores.

DESCUBRE MÁS

Se trata de una foto en donde aparece su hija Max, posando sonriente, en bikini junto a su patín del diablo (scooter) y con un casco puesto. "La seguridad es primero", escribe la cantante en el pie de foto. La imagen demuestra que Maxi tiene el encanto de su madre, además de que se ve feliz, disfrutando de un día caluroso pero lejos de verlo como un juego o un momento de "mamá orgullosa", los seguidores de la cantante iniciaron un debate sobre los peligros que corría la niña al ser expuesta de esa manera y lo mala madre que es Jessica. "Más bien protege a tus hijos, esto no es para poner en las redes sociales", comentó un usuario. "Qué vergüenza: sexualizar a una niña de 5 años", comenta otro.

Safety first 😂 #MAXIDREW A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson) on Jun 5, 2017 at 1:39pm PDT

"Me gusta Jessica y creo que esta imagen es linda, pero sólo debe ser compartida en privado. De lo contrario tengo dos palabras para usted: JonBenét Ramsey", escribió una usuaria que le recordó el caso de JonBenét Ramsey, la reina de belleza infantil abusada sexualmente y asesinada. Otros incluyeron: "Yo no expondría a mi hija de esta manera" ,"Jessica, ¡qué vergüenza exponer a tu hija en lugar de protegerla!"; "Esta mujer necesita que le crezca cerebro". Algunos incluso sugirieron que la fotografía debería ser denunciada ante Servicios Sociales.

Por supuesto otros defendieron que se trataba de una imagen inocente ya que la niña aparece feliz y de ninguna manera podría pensar en algo sexual. "Es sólo una niña divirtiéndose" y que no había que juzgar a la cantante por la crianza de sus hijos, comentaron algunos. Sin embargo no deja de llamar la atención cómo es que la gente automáticamente sexualiza y objetifica a las niñas por mostrarse de cierta forma pues sin importar qué esté usando, siempre será motivo de criticas o malos pensamientos, como comentó un usuario "está permitiendo a los hombres un pase libre y avergonzando a las mujeres". Es un doble estándar; por un lado no habría por qué exponer a los niños a una red donde son observados por millones de personas en todo el mundo y por otro, no tendría que haber motivos para que fuera un riesgo o un blanco de pervertidos. Pero vamos, vivimos en un mundo retorcido.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian

Y EN VIDEO