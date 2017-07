Son una de las pocas parejas en Hollywood cuya relación funciona de maravilla.

Jessica Biel y Justin Timberlake tiene uno de los matrimonios más envidiables en Hollywood. Desde que se casaron, en 2012, la pareja ha protagonizado muchas historias sobre lo bien que se llevan y la hermosa familia que tienen; y muy pocas relacionadas con escándalos.

Obviamente la gran pregunta que tanto estrellas hollywoodenses como las personas "comunes y corrientes" nos hacemos es: ¿cómo han logrado Jessica y Justin que su matrimonio funcione tan bien? Ahora ya lo sabemos. Todo gracias a que una entrevista que la actriz brindó a la revista Marie Claire, de la cual protagoniza la portada de agosto.

"Tenemos valores similares, creemos en la lealtad y la honestidad. Nos gusta divertirnos. Nos gustan las mismas cosas. También, en los negociosos, estamos muy centrados en nuestras carreras, y tienes que ser un poco egoísta. Entiendo eso de mis colegas –que sean enfocados y ambiciosos– y si puedes encontrar eso y a alguien que comparta los mismos valores que tú, es como: ¡punto para ti!", afirmó la actriz.

Aunque hace algunos años se rumoró que Biel abandonaría su carrera para dedicarse a su matrimonio, la realidad es que la protagonista de 'El Ilusionista' ha seguido trabajando en proyectos independientes y este año regresará a la pantalla chica con 'The Sinner'. Todo sin dejar de lado a su esposo e hijo.

De hecho, en la misma entrevista Jessica también habló de su maternidad y lo que ha aprendido de ella:

"Piensas que eres una persona egoísta, y luego te das cuenta de que no. Estas personitas llegan, y necesitan tanto, tu agenda no es tuya ni es importante ya. Se hace muy claro que tu vida ahora gira alrededor de ellos. No soy esa persona que siente: Oh, toda mi vida cambió por mi hijo, pero sí lo hizo".

Regram @jessicabiel M.I.L.F. Alert!!!! Happy Mother's Day to this AMAZING MOM AND WIFE. And, to all of the Mother's out there... You keep the World turning!! Hope every single one of you has an amazing day! --JT Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el 8 de May de 2016 a la(s) 4:04 PDT

En redes sociales tanto Justin como Jessica han compartido pocos de sus momentos más especiales, como el nacimiento de su hijo o sus festejos de aniversario, tal vez la discreción también sea un factor que los ha ayudado a mantener un matrimonio sólido y feliz.

