La actriz habló de una forma muy sincera acerca de su relación con el guapo héroe de Marvel

Por Andrea Sánchez

La relación de Cris Evans y Jenny Slate fue polémica desde su comienzo. Muchas personas se preguntaba cómo era posible que alguien tan guapo y que cumple a la perfección con los estereotipos de lo que se supone deber ser un 'hombre atractivo' podía salir con una joven que no representaba los estándares de belleza propuestos por la industria del cine y la televisión.

Al inicio Jenny recibió cientos de criticas por su apariencia, no se le consideró lo suficientemente bella para entablar una relación con el chico guapo de Hollywood. En una profunda entrevista con New York Magazine, la actriz abrió su corazón y reveló cómo se sentía al ser la novia del 'Capitán América'.

DESCUBRE MÁS:

La joven actriz señaló que la relación llegó a su fin porque ambos tienen estilos de vida diferentes, ella se sentía estresada a su lado. A diferencia del actor, la fama de ella es discreta, puede salir a comer sin ningún inconveniente, sin se asechada por las personas. Él, en cambio, llama la atención donde se aparezca y eso la hacía sentir estresada. Así lo dijo en la entrevista: "Somos muy, muy diferentes, con diferentes círculos sociales y diferentes estilos de vida...Chris es una persona muy, muy famosa. Para él ir a un restaurante es totalmente diferente que para mí. Tengo más libertad porque no soy el Capitán América".

Cuando inició la relación con el actor, ella estaba atravesando un proceso de divorcio y llevaba sola sólo dos meses, no vivió un duelo, sólo se aventuró a tener algo más sin darse tiempo para llorar su fallida relación. Recordó los primeros acercamientos entre ella y el actor así: "Para ser sincera, pensé que yo no era su tipo. Eventualmente, fue como un, 'Oh, tienes estos sentimientos por mí'. Yo estaba mirando alrededor ¿Es esto una broma? Quiero decir, entiendo, por qué creo que soy hermosa, pero si has tenido un cierto estilo de vida y soy un tipo muy, muy diferente de persona , no quiero ser un experimento".

Sobre los motivos que los llevaron a terminar su relación, la actriz prefiere no profundizar. Si bien señala que no están en malos términos, no se han visto desde la ruptura. Espera que puedan ser amigos en algún momento, pero no se arrepiente de que la relación se haya terminado. Lo que sí se puede leer es mucho amor y respeto por el joven actor pues lo define como alguien vulnerable, leal y directo. "Chris es como los colores primarios. Tiene emociones hermosas, grandes y fuertes, y está realmente seguro de ellas. Es maravilloso estar cerca. Su corazón probablemente es de color dorado, si pudieras pintarlo".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Ellos son los 15 superhéroes más guapos de todos los tiempos

Y EN VIDEO:

Cómo amarse a uno mismo a pesar de nuestros defectos