Sus atrevidos vestuarios las han puesto en apuros más de una vez.

Por redacción Nueva Mujer

Las cantantes tienen una misión muy clara cuando suben al escenario: deleitar a su público. Para ello se valen de coreografías, bailarines, efectos especiales y vestuarios muy atrevidos. El problema con este último recurso es que un mal movimiento puede ocasionar que las artistas enseñen de más (y pasen por un vergonzoso momento).

Por ejemplo, aunque afortunadamente no pasó por un vergonzoso momento, Jennifer Lopez dio mucho de qué hablar este fin de semana. Todo gracias al atrevido vestido que usó durante una presentación con Gente de Zona en Nueva York el cual no sólo dejaba ver sus piernas sino que –al parecer– no llevaba puesta ropa interior. Algo que por supuesto volvió locos a sus fans (y a todos los que ya vieron las imágenes).

#nituniyo primera temporada comienza 📺! no se pierdan cada episodio de lo que pasará con esta canción que cada vez nos gusta más 💥🔥 #jlo #gdzspotify #gentedezona Una publicación compartida de Gente de Zona (@gentedezona) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 10:27 PDT

Como J.Lo, estas son otras cantantes que han sido bastante atrevidas con su vestuario en el escenario y han enseñado de más (la mayoría de las veces por accidente).

Katy Perry

Katy tuvo un accidente con su vestido, era demasiado corto, y sus ropa interior quedó al descubierto. Al parecer ella jamás se dio cuenta de lo sucedio, pero su público hasta lo grabó.

Lady Gaga

Durante un concierto en Vancouver, el pantalón de Gaga se rasgó y su trasero quedó al descubierto antes los miles de asistentes.

Nicki Minaj

Nicki ha sufrido "accidentes" con su vestuario en más de una ocasión. En una ocasión mientras actuaba para el canal ABC de Estados Unidos, uno de sus pechos quedó al descubierto.

Rihanna

Fue en su actuación en Hyde Park que RiRi mostró parte de sus senos mientras cantaba. Aunque la cantante de Barbados ha sido captada en otras ocasiones mostrando parte de su cuerpo accidentalmente.

Tony Braxton

La cantante estaba interpretando "He wasn't man enough", cuando su vestido se soltó y dejó al descubierto su trasero. Lo peor es que ella no se dio cuenta de inmediato.

