La intérprete ha estado en boca de todos por su supuesta relación con Drake, pero ¿por qué suponer que se trata del romance del año?

Por Karen Hernández

Jennifer López ha dado mucho de qué hablar este año, especialmente porque fue perseguido por un sin fin de rumores románticos, empezando por el DJ Calvin Harris, luego de que los vieron juntos, celebrando el cumpleaños de la cantante en Las Vegas.

Esto se desvaneció en cuanto JLo anunció que haría un nuevo álbum en español en la productora de su ex marido, Marc Anthony, haciéndonos creer, por un momento que entre ella y el salsero aún había algo.

Después, en la presentación de los Grammys, el beso con Marc y las palabras "la quiero como una hermana", nos rompieron el corazón, junto al de ella. Friendzone en su máximo esplendor. Sin embargo, el divorcio de Marc con Shannon de Lima, tras la presentación, nos regresó un poco la esperanza. Claro, hasta hace unos días, que surgieron nuevos rumores de Jennifer López con otro hombre.

Este era nada más y nada menos que el rapero. A través de una foto, donde aparecen la intérprete y el rapero, abrazados hicieron fuertes los rumores, pero lo que terminó por enloquecer a todos, fue una imágen donde se puede ver a los intérpretes, más juntos que nunca.

Las imágenes han circulado sin tapujo en Instagram, pero no se trata de un ataque descarado de muestras afectivas, ni tampoco se ve a ninguno de los intérpretes en plan de ataque hacia los papparazzis, simplemente están bailando, cantando y dándose uno que otro beso.

Jennifer no ha tenido un historial romántico fácil y para rematar, todos terminan juzgándola; si está con alguien, malo, si está sola, malo, ¿por qué emboscar de esta manera su privacidad? y peor aún, ¿por qué insistir en armarle una vida?

Las redes sociales han sido el cielo y el infierno para las celebridades; por un lado, están ejerciendo todo su derecho de compartir su vida privada, y por otro, aquello que deciden no compartir, es justamente lo primero que sale a la luz, o bien, lo que ya está es interpretado como cada quien quiere.

Jennifer nunca dijo que volvería con Marc Anthony, sin embargo, aquel video de ambos, riéndose con filtros de Snapchat en el estudio de grabación, fue motivo para que todos comenzaramos a armar historias de que aún estaban enamorados.

¿Qué nos hace creer que ella y Drake son pareja? Según fuentes del portal TMZ, portal que inició todo, "están pasando mucho tiempo juntos últimamente (...) es cuestión de tiempo que suceda".

Damos por hecho muchas cosas, e indagamos en todo para descubrir el hilo negro. Es tal nuestra habilidad de espionaje, que se descubrió que Rihanna dejó de seguir, en Instagram, a Drake. Como todos sabemos, un unfollow dice más que mil palabras. ¿Pero es indicador de que Riri sabe que Drake la reemplazó por Jen? ¡Y qué si Jennifer le bailoteó a Drake! Se ve muy feliz, no hay escándalo y no hay nada fuera de lo normal. Llama la atención por ser una figura pública, sí, pero si vamos a hablar de esto, aplaudamos que encontró su bienestar en una pareja o si no, en la soltería. Dejémosla ser.

Redes vemos, corazones no sabemos y si hay romance o no, lo sabremos hasta que ellos lo confirmen. Aún así, es su vida y el mundo no se detendrá si el 2017 empieza con nuevo romance o fracaso amoroso.

