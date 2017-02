Se rumora que ambos estuvieron enamorados de la misma famosa actriz y que hasta pudieron ser rivales, ¿Será?

Es un hecho que Brad Pitt y Jared Leto son completamente diferentes, pero, de acuerdo con la prensa del corazón, tienen algo en común: Angelina Jolie. Los rumores dicen que la actriz sostiene un romance con Leto desde hace tiempo, pero es ahora que por fin sale a la luz.

¿Ustedes a quién prefieren? Es una difícil elección y aquí les decimos por qué.

Jared tiene una personalidad divertida y atractiva que provoca que lo voltees a ver aunque no quieras. Brad, el eterno galán, sigue teniendo esa sensualidad de juventud que hace que enloquezcas como cuando tenías 15 años y lo veías en las películas donde actuaba de chico rudo.

Si hay que hablar de estilo, Brad es mucho más clásico. Entiende que ya han pasado las locuras de juventud y no se arriesga, prefiere mantener un porte elegante y sobrio. Jared hace lo contrario, prueba todo y, además, todo parece quedarle bien. Lo hace con soltura y diversión, así que siempre se roba las miradas en la alfombra roja.

Tenemos que aceptarlo: Brad necesita trabajar mucho más su looks 'relajados'. No tienen estructura y no suelen favorecerle. Jared...nos encanta que siempre busque darle un toque especial a sus looks, ya sea llevando el cabello con reflejos rosas o llevando prendas recamadas de pedrería.

JJared es un personaje, cada vez que aparece en la alfombra roja parece estar en una película, quizá por eso siempre atrae todas las miradas. Para Brab es muy sencillo: eternamente vestido de negro, cabello corto y un accesorio en color para realzar su look. No hay forma de decidirse por uno de los dos, aunque sin duda hay muchas que se inclinan por la locura y rebeldía de Jared.

Podemos concluir que no hay forma de rechazar a este par de hombres y que cada uno tiene, como dicen los franceses, 'Je ne sais quoi' (yo no sé qué), que los hace irresistibles.

