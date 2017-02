La periodista española está tan decepcionada de los futbolistas que casi ha jurado no volver a entablar una relación sentimental con nadie que pertenezca al mundo del deporte

La periodista Lucía Villalón inició un romance con el futbolista mexicano Javier Hernández 'Chicharito' en 2015. La relación parecía que iba tan bien que ella no dudó en mudarse con él de España a Alemania, cuando el jugador abandonó el Real Madrid para entrar al Bayern Leverkusen.

"No me arrepiento. Lo hice en ese momento por amor. Lo que me duele es que lo que has sentido se termina"

Tras su ruptura, Villalón está muy decepcionada y asegura: "Jamás me enamoraré de otro futbolista". Las razones se las confesó al diario El Español, al que relata la actitud que tuvo el jugador ante su hospitalización e intervención de pulmón:

"Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital".

Por si esto fuera poco, la española también tuvo que hacer frente a la inminente relación de su ahora ex novio con la actriz Camila Sodi: "Cada uno se retrata con sus actos. Ahora tenemos que rehacer nuestras vidas. Si él ha rehecho la suya, que le vaya muy bien".

