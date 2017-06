El ingenio y la maldad de esta villana son dignos de una estancia en la prisión Litchfield

Por Karen Hernández

La temible Soraya Montenegro, Itatí Cantoral, regresó una vez más a la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York para hacer de las suyas en el set de 'Orange is The New Black'.

Así Itati Cantoral, en el papel de Soraya, se tomó la molestia de llevarnos por un divertido tour detrás de cámaras de todo lo que pasa en la prisión más popular de Netflix.

Aunque claro, la villana no contó con que se encontraría con Dayanara "Daya" Diaz (Dascha Polanco) o Gloria Mendoza (Selenis Leyva) quienes marcarían su territorio dentro de Litchfield.

Como era de esperarse, Soraya se dio sus aires de grandeza para fingir que era la ama y señora del lugar (o 'La reina de la cocina'), hasta que la funcionaria correcional, Wanda Bell, la saca por la fuerza.

Sin duda Itatí se ha convertido en la favorita de los fanáticos de la serie y mientras que la actriz ha participado en tres promocionales de OITNB, los productores no han confirmado su participación en la temporada. Por supuesto, sus seguidores no se cansan de pedir que aparezca en la temporada seis pues el ingenio y la maldad del personaje, son dignos de una estancia en la prisión Litchfield.

