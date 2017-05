Durante seis años, esta serie llevó incansables lágrimas, risas y amores platónicos a la pantalla chica ahora, quiere a su elenco de vuelta con un gran proyecto

Por Karen Hernández

Gossip Girl ha sido una de las series que más ha marcado a toda una generación, amantes de las historias de dramas adolescentes. Nueva York se convirtió en el escenario perfecto para los enredos de la chica más popular y bella del Upper East Side, Serena van der Woodsen (Blake Lively) con su ex mejor amiga y rival de popularidad, Blair Waldorf (Leighton Meester), el novio de ésta con el que tuvo un romance, Nate Archibald y el mejor amigo de este, Chuck Bass. (Ed Westwick), así como con un misterioso narrador que cuenta cada detalle de estos.

Ahora, a cinco años de su última emisión, los que crecieron con la icónica frase, "XOXO...Gossip Girl" se regocijan de felicidad al saber que volverá a la pantalla, no con una nueva temporada o un especial, ¡sino con una película!

Por supuesto Warner Bros. está buscando tener el mismo éxito con un lanzamiento en la pantalla grande, con todo y el elenco original. Y es que tras el éxito que tuvieron las películas de 'Sex and the City', tiene mucho sentido querer explotar este producto de la misma manera.

Por lo pronto, Leighton Meester dijo estar dispuesta a regresar, pero aún falta la confirmación de Chace Crawford, Jessica Szhor y el engrane principal, Blake Lively, quien en estos momentos se encuentra disfrutando de su maternidad y de otros proyectos personales.

Quien parece resistirse a esta producción es Ed Westwick (Chuck Bass) pues en una entrevista para Radio Times, opinó que la serie tuvo un buen cierre y que no tenía mucho tiempo de terminar por lo que aún es muy pronto para un reencuentro. "Sé que hay un montón de series que están regresando, como 'Gilmore Girls' o 'Will y Grace', pero me resulta raro pensar en un reencuentro, ¡parece que acabamos de terminar! No ha pasado el tiempo suficiente para sentirme cómodo volviendo. Mi personaje dio tanto que ya está acabado", afirmó el actor británico.

La serie ya tuvo un episodio especial de cinco años después, así como un spin off y adaptaciones internacionales que incluyen a Turquía con "Küçük Sırlar"(Pequeñas mentiras), China con "Luo Pao Tian Xin" (Chica fugitiva) y México con "Gossip Girl Acapulco".

