Estas famosas se convirtieron en el icónico juguete de una manera única.

Por Karen Hernández

Para muchas generaciones, las muñecas fueron todo un ícono de moda y modelos a seguir que reflejaban sueños y aspiraciones profesionales. Unas queriamos ser doctoras, otras bailarinas y otras veterinarias y Barbie lo era todo en una. ¿Quién no quería ser como ella?

Pero este simpático juguete también se fue adaptando a las tendencias de la moda y el mundo del entretenimiento, al grado de que podíamos tener a nuestra artista favorita en nuestras manos con la que cantábamos, bailábamos y hasta hacíamos shows masivos.

Hoy en día, muchas de estas figuras se han convertido en objetos de deseo y colección para quienes ya no jugamos con estas y aunque no las adquiramos o tengamos en nuestra habitación, es un hecho que emociona y divierte saber que nuestra artista favortia tiene su propia muñeca. Cabe mencionar que muchas de estas han servido para dar a conocer colecciones de ropa de alta costura y otras para acciones benéficas.

Estas son las famosas que han sido inmortalizadas en forma de muñeca

Gigi Hadid

Esta modelo se ha convertido en una de las favoritas de la industria, y es que a su corta edad, tiene una agenda llena de éxitos en la moda y el entretenimiento. Además de participar en importantes campañas de firmas reconocidas, Gigi ya tiene su propia muñeca ¡y vaya que se parece!. La figura fue creada después de que la modelo participara en la creación de la colección TommyXGigi, para Tommy Hilfiger, Primavera 2017.

A photo posted by Barbie® (@barbiestyle) on Feb 7, 2017 at 1:49pm PST

Shakira

Cuando Sahkira se convirtió en uno de los íconos pop latinoamericanos más importantes en el mundo, su muñeca llegó a manos de muchas niñas que crecieron con su música. Aunque en esta versión ya tenía el cabello rubio, pues 'Underneath Your Clothes' y 'Whenever, Wherever', sonaban fuerte en la radio. La muñeca tenía pantalones de cuero, chaleco y ombliguera, además de una guitarra y hasta un botón que la hacía cantar.

A photo posted by Joanna Meow 🙆🏼✨💍🇨🇦 (@in_the_barbie_world) on Jul 19, 2016 at 12:44pm PDT

Britney Spears

Una de las mueñcas consentidas de muchas fue la de la llamada 'Princesa del Pop'. Britney se encontraba en su mejor momento cuando salió su muñeca y su vestimenta hacía alusión a los videoclips 'Hit Me Baby One More Time', 'Oops I Did It Again', 'Crazy' y 'Sometimes'.

A photo posted by Jacob Auston (@j.auston) on Aug 28, 2016 at 3:52pm PDT

Lady Gaga

En 2009 Matell lanzó una serie de muñecas de esta extravagante cantante, cada una con ñooks únicos que la convirtieron en una de las muñecas más vendidas en aquel momento. Gaga fue parte de la colección de muñecas Monster High y las ventas fueron destinadas a la fundación de la cantante Born This Way Foundation.

A photo posted by Muhammad Balada Siregar (@iambaladasiregar) on Oct 14, 2016 at 9:40am PDT

Ashley Graham

En medio de la revolución de modelos más 'realistas' en la pasarela, Ashely Graham, modelo plus size de renombre, trabajó de la mano de Mattel para crear una muñeca inspirada en ella. La muñeca es curvy, tiene celulitis y muslos gruesos, tal y como es la modelo. Esto sin duda es una inspiración para que muchas niñas tengan un concepto de belleza alejado de modelos de piernas altas, delgadas y sin una sola marca de 'imperfección' que por muchos años fue impuestos como estandar de belleza.

A photo posted by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Nov 15, 2016 at 7:50am PST

Katy Perry

En diciembre de 2011 salió la muñeca de Katy Perry, con todo y el dulce look que usó para el videoclip, 'California Gurls'. La figura es una réplica muy parecida a la cantante y es igual de extravagante ya que lleva unas medias de red con incrustaciones de cristales Swarovski que posee, además de que tiene tatuajes pintados a mano y muchos cupcakes incluídos.

A photo posted by @lovekatyperry398 on Jan 13, 2015 at 7:28am PST

Nicki Minaj

La rapera también tuvo su propia figura, en 2011, cuando tenía el Billboard americano en la palma de sus manos. El diseño estaba basado en el concepto "Harajuku Barbie" y tenía el vestido que usó en el álbum Pink Friday, con cada uno de los detalles que lo confromaban, desde sus tatuajes hasta su rosada melena.

A photo posted by Jose Navarrete (@navarrete2308) on Apr 17, 2016 at 12:27pm PDT

Emma Watson

Junto al esperado estreno de 'La Bella y la Bestia', la muñeca de Emma Watson llegó para dar mucho de qué hablar, y es que la guapa actriz fue plastificada de una peculiar manera. Aunque la intención fue buena, la muñeca está bastante lejos de parecerse a esta actriz británica ya que su prominente frente, pecas colcoadas sin sentido, mirada profunda y una cabeza enorme, la convirtieron en objeto de burlas, al grado de decir que se asemejaba más a Justin Bieber.

Una foto publicada por Darren Scott (@mrdarrenscott) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 5:18 PST

