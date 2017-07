No cabe duda que la cantante siempre sabe cómo contrarrestar la vida como toda una campeona

Por Karen Hernández

Belinda es una de las famosas mexicanas más icónicas de la televisión por su participación en telenovelas infantiles y juveniles que marcaron a toda una generación.

Des niña, Belinda ha tenido el don de la presencia pues a donde va, deja huella, ya sea por sus actuaciones, su música o su polémico comportamiento de niña caprichosa con lo que nos ha demostrado que lo que quiere, lo obtiene. Sin duda, algo hemos aprendido de esta chica a lo largo de tantos años de su presencis

Gracias Belinda por regalarnos un amplio catálogo de Belifrases que le dieron otro significado a la vida.

MÁS: Campanas de boda, Belinda y Criss Angel podrían haberse comprometido

TRIUNFANDO COMO SIEMPRE

La frase "ganando como siempre" enloqueció al Intenert por la forma en la que la cantante la usó para tomar riendas de un problema que tuvo con unas demandas de ex empleados que alegaban el maltrato de la estrella. Beli convirtió esta frase en uno de sus lemas de vida y sin duda, algo que podemos aplicar cuando nos vemos envueltos en la tormenta y queremos hacer sentir que todo está bajo conrol.

Ahora, la cantante ha adaptado esa frase para una campaña con la tienda Palacio de Hierro en la que aparece haciendo compras y diciendo "triunfando como siempre".

MÁS: "Eso es photoshop": Critican el abdomen de Belinda por verse "falso"

Hay cosas increíbles en las rebajas de El Palacio de Hierro. Me llevé todo 😂😂😂😂😂 #RebajasPH #ElPalacioDeLosPalacios @palaciodehierro #TriunfaEnElPalacio #GanandoComoSiempre http://soy.ph/RsR17 Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 2:10 PDT

VEO QUE TODAVÍA ME EXTRAÑAS

Tras sostener un romance con el futbolista Giovanni Dos Santos, una discusión en Twitter se convirtió en una nueva frase en el catálogo de la cantante. Todo comenzó cuando Belinda dio retuit a un video en el que el futbolista aparecía en estado inconveniente junto a una joven en la playa. Al verlo, el deportista escribió a la cantante que no intentara sacar provecho de un video viejo. Belinda respondió que lo puso porque se lo mandaron y que ya estaba en todas las redes. "Más bien cuídate", expresó. Giovanni quiso hacer quedar mal a la cantante diciendo "veo que todavía me extrañas" pero ésta tuvo un mejor contraataque: convirtió la frase en una camiseta. Hoy, es una frase inspiracional para todas aquellas cuyos "ex" siguen detrás.

Foto: [email protected]



YO NO LA VEO COMPETENCIA. ELLA NO IMPONE MODA Y YO SÍ

Hace unos ayeres, Belinda dejó muy claro quién era la reina de las telenovelas infantiles y le mandó un saludo a Daniela Luján, quien también era uno de los talentos infantiles del momento. Ambas participaron en la telenovela "Cómplices al Rescate" pero no como co-protagonistas sino como sustituto de la otra, cuando Belinda abandonó el proyecto y Daniela entró en su lugar "disimuladamente". Esto despertó una batalla entre los fans por ver quién era mejor pero Belinda, siempre con la cara arriba y su altísima autoestima, demostró estar por encima de Luján. Y eso que apenas tenía doce años.

ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO

El 'meme' por excelencia de Belinda, ideal para cuando no estás de acuerdo con lo que alguien está diciendo. La Belifrase surgió cuando la cantante fue invitada a un programa de canto donde tuvo que calificar la actuación que hicieron los participantes con el dueto Ha Ash. El número no le gustó a la cantante ya que cambiaron algunas parte de la letra, despertando su descontento. Sin embargo, lo que la hizo estallar, fueron los comentarios de las Ha Ash, luego de justificar que los cambios fueron porque ninguna escucha su música. "Aunque no escuchen mis canciones si a mi me ponen una canción, yo me la aprendo por respeto al artista"

MÁS: Este es el momento en que Criss Angel quedó perdidamente enamorado de Belinda