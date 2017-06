La actriz habló para un sitio estadounidense acerca del proceso que está viviendo

Hace algunos días reflexionábamos acerca de las criticas que reciben las mujeres por su peso. Si alguien sabe de eso es Gabourey Sidibe, la actriz de 'Precious', que a raíz de su notable pérdida de peso por la intervención quirúrgica a la que se sometió, se ha convertido en noticia. Muchos alaban que esté transformando su cuerpo, mientras otros la siguen criticando, todos tienen algo en común: opinan sobre el cuerpo de alguien más.

La actriz concedió una entrevista a Refinery29, donde habló de la transformación que está viviendo y lo harta que se siente de que las personas siempre tengan algo qué decir sobre su cuerpo. "Desde el año pasado he estado perdiendo peso, la gente me lo ha estado diciendo: 'felicidades por tu pérdida de peso'. No me molesta que lo digan, simplemente es como soy y no deberían felicitarme por eso".

En palabras de la actriz "Eso es extraño para mí porque mi cuerpo siempre será mío, siempre lo ha sido y la gente no tiene nada que ver con eso... la forma en que funciona es que este es sólo mi cuerpo, de la misma manera que esto es sólo mi cara. Esto es solo mío".

La actriz está consiente que las redes sociales dan la posibilidad de opinar y respeta eso, pero ahora conoce sus límites, sabe qué tomar y qué desechar, esa es la principal diferencia con su 'yo más joven'.

Cuando la cuestionaron sobre algún consejo que le daría a su 'yo del pasado' no dudó en decir: "Siempre es muy difícil de contestar porque sé que mi yo más joven era una perra que no escuchaba y era dura. Y ella es muy sensible, y entra en pánico todo el tiempo, y siempre sentía que el fin del mundo estaba a pocos minutos. Creo que el mejor consejo que puedo darle es 'sólo espera'. Estarás bien."

