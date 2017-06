Para mí y para todos los que estuvimos en el proyecto fue una serie muy significativa, tanto por la complejidad de su historia y producción, así como por su trasfondo. Lamento mucho su fin, pero agradezco enormentemente a Netflix, las hermanas Wachoswki, James Mcteigue, Carmen Cuba y Peter Friedlander por hacerme parte de esta hermosa y vanguardista historia. Reiteró mi admiración por Lana, su pasión y compromiso, los cuales nos contagió día a día en cada locación y en cada puerto al que llegamos para armar este complejo rompecabezas, que nos dio tanto. Alfonso Herrera

