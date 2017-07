Por redacción Nueva Mujer

La muerte de Chester Bennington sorprendió a muchos, el vocalista de Linkin Park estaba activo, acababa de presentarse en Europa con la banda y la gira prevista por los Estados Unidos comenzaría el 27 de julio, por eso, cuando la noticia de que el intérprete de 'In the end' había terminado con su vida, conmocionó al mundo de la música y el espectáculo y así lo escribieron algunos de los cantantes y famosos.

Rihanna

Con decenas de emojis, la cantante de Barbados escribió que el vocalista de Linkin Park era la voz más impresionante que ella ha escuchado. 'El mejor vocalista'.

Katy Perry

La intérprete de 'Roar' escribió: "Descansa en paz ... mi corazón está con toda su familia. Si tú estás sufriendo también no tengas vergüenza de hablar con alguien al respecto", haciendo referencia a la depresión que el cantante sufría.

