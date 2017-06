Los rumores señalan que el cantante inglés podría estar saliendo con Katy Perry

Dicen que los cantantes tienen algo especial que enamora a las mujeres. Seamos honestas, todas en algún momento de la vida tuvimos nuestro 'crush' con el chico que tocaba la guitarra o que cantaba en la escuela, lo mismo pasa con los caballeros.

Para muchas Chris Martin puede no ser muy agraciado o cumplir con lo prototipos de belleza, pero tiene algo que lo vuelve irresistible, no sabemos si su pasión al tocar el piano, componer o interpretar, el vocalista de Coldplay no pasa desapercibido y aquí algunas famosas que han sucumbido ante sus encantos.

Katy Perry

Según lo publicado por The Sun, Katy Perry acudió con Chris Martin al Festival de Glastonbury. Una fuente reveló al periódico que ambos estaban muy melosos y que Katy hizo todo lo que estuvo en sus manos para pasar desapercibida, pero los fans lograron ver que estaba acompañando al vocalista de Coldplay.

Gwyneth Paltrow

El cantante contrajo matrimonio con la actriz y tuvieron dos hijos. Cuando el matrimonio se terminó, la rubia declaró que Chris era con un hermano para ella y que, pese a haber terminado su relación, el amor que ambos sentían perduraría.

Jennifer Lawrence

Luego de diez años de matrimonio, todo parecía indicar que el amor tocaba las puertas de la mano de la ganadora del Oscar. Se les relacionó y se dijo que pasaban mucho tiempo juntos, aunque fueron captados, nunca se confirmó nada y todo quedó en una salida de amigos.

