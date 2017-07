A sus 49, la cantante canadiense se despojó de la ropa para derrochar sensualidad

Las portadas de las revistas han sido muy criticada por presentar a la sumerges siempre bajo las mismas posturas, con los mismos encuadres y, en ocasiones, han abusado del uso de herramientas como Photoshop para retocar la forma en la que las mujeres se ven. Por eso, cuando presentan nueva propuestas, como modelos plus size, modelos de color o mujeres que rompen con los cánones de belleza, son aplaudidas. Ellas son las celebridades con más de 40 años que han engalanado la portadas de las revistas.

Celine Dion

Sorprendió al mundo al ser la portada de la revista Vogue a sus 49 años. Además de verse espectacular, demuestra que la edad no es un impedimento para sentirte sexy y bella, pues cada etapa de la vida tiene su encanto y hay que disfrutar. Aunque la portada aún no ha sido revelada, se espera que en ésta aparezca totalmente desnuda, debido a una foto compartida en la cuenta de Instagram de la revista.

Jennifer Aniston

Harper's Bazaar llevó a la guapa Aniston a su portada para recordarle al mundo que puedes lucir espectacular en los 40 y que no, no todas la mujeres desean ser madres. En la entrevista central, la protagonista de Friends habló de su vida privada, cosa que no es común, de la forma en la que enfrenta que quieran relacionarla siempre con la maternidad y de su rutina de belleza para verse sensacional.

Sarah Jessica Parker

Es una de las actrices que siempre vemos en portadas de revista, ella no estaba eb los 40 sino en los 50, cuando Cosmopolitan la llevó, d nuevo a una de sus portadas. Ahí habló del feminismo, la actriz reveló que se considera 'humanista' y mostraba su apoyo a todas las minorías.

Julia Roberts

Sin duda es una de las maduras que más llama la atención, no por nada la revista 'People' la nombró a mujer más bella en su más reciente conteo. En 2010, con el estreno de 'Comer, Rezar y Amar', Julia llegó a la portada de ELLE para demostrar por qué es una de las actrices más cotizadas de la industria. Ahí habló de la vida a los 40 y cómo el hinduismo le habla cambiado la vida.

