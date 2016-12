Ocurrió un día después de la muerte de su hija. ¿Cuántos más, 2016?

Por Karen Hernández

Debbie Reynolds, actriz y madre de Carrie Fisher, falleció a los 84 años, a causa de un paro cardiaco, tras sufrir un derrame cerebral. Fue famosa por su papel en "Singin' in the Rain" (1952), junto al legendario Gene Kelly.

"Las dos cosas más difíciles que hice en la vida fueron dar a luz y bailar en "Singing in The Rain"

DESCUBRE MÁS

Los hechos ocurrieron justo un día después de la muerte de su hija, en medio de los preparativos de su funeral. Tras la muerte de Carrie, este fue el último mensaje que dejó:



"Gracias a todos los que han abrazado los dones y talentos de mi amada e increíble hija. Estoy agradecido por sus pensamientos y oraciones, que ahora la están guiando a su próxima parada. Con amor, la madre de Carrie"

Pero Debbie no sólo era la madre de la llamada "antiprincesa de Hollywood", sino que ya tenía una carrera consolidada de casi 70 años en la industria del cine, destacando en los años 50 y 60, la época dorada del cine. Debbie se convirtió en una estrella en ascenso, desde que, a sus diecisiete años, ganó un concurso de belleza y fue descubierta por un cazatalentos que la llevó al mundo del espectáculo. La Metro Goldwyn Mayer se convirtió en su hogar, donde caminó al lado de grandes estrellas como Fred Astaire y Donald O'Connor. Incluso tuvo de "enemiga" a la misma Elizabeth Taylor.

Una foto publicada por The Academy (@theacademy) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 7:09 PST

Algunos títulos que la hicieron grande, además de "Singing In The Rain", fueron "The Affairs of Dobie Gillis", "How the West Was Won", "The Singing Nun" y "Divorce American Style", además de que fue nominada al Oscar como mejor actriz por "The Unsinkable Molly Brown", de 1965, nominada a cuatro Globos de Oro como Nueva Estrella del Año (Three Little Words, 1951, Mejor Actriz (Bundle of Joy, 1957 y Mejor Actriz (Mother, 1995), Tambiñen triunfó en Broadway, con la puesta "Irene", en 1973.

"Viví en un mundo que para la mayoría era un sueño"

Y EN IMÁGENES

Frases de'Comer, rezar y amar' para vivir en armonía con el universo