Por Andrea Sánchez

George Michael fue uno de los iconos de la música pop del mundo. Su legado permanecerá a través de las melodías que lo mismo han servido como soundtracks de películas que comerciales. El británico marcó un hito en la música pop británica, su hedonismo y estilo lo llevaron a la cima y estas canciones han servido para musicalizar más de una película o serie.

Careless Whisper

Es uno de sus éxitos más sonados, basta con ir a su canal de YouTube y ver los millones de reproducciones con los que cuenta. Esta canción ha sido, entre muchas otras cosas, utilizada para películas como Deadpool, donde el guapo Ryan Reynolds, la reproduce mientras besa a la protagonista.

Esta canción no se trata de una historia de amor, narra la infidelidad de una pareja. La canción salió a la luz cuando George aún formaba parte de la banda Wham! Para los británicos, es su sexta canción preferida.

Freedom

Se trata de una de las canciones más populares del intérprete británico. En el videoclip aparecieron estrellas del modela como Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Tatiana Patit. Más que el soundtrack de películas se han convertido en un himno para la comunidad gay y la industria de la moda.

Faith

Es la canción triste de varios programas navideños. Ha sido usada como soundtrack de Walking on sunshine, House, 90210, Will y Grace, Scrubs y otras.

Wake me up before you go go

Esta canción es, sin duda, una de las canciones referentes de George Michael. En Zoolander retomaron esta canción para dar una ‘lección’ en la que te enseñan a desechar tus problemas por medio de una escena.

