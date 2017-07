La actriz apareció en un evento y encendió las alarmas.

Cada cierto tiempo toca hablar de alguna celebridad que ha tenido algún trastorno alimenticio. Y aunque en muchos casos lo nieguen, las señales del cuerpo y la evidente delgadez, hablan por sí solos.

En esta oportunidad, la estrella de películas Tara Reid, recordada por su participación en la película 'American Pie', apareció en un evento con una apariencia mucho más delgada, llamando inmediatamente la atención de los medios de comunicación internacionales.

La actriz de 41 años llegó a la alfombra roja del estreno de 'Valerian and The City of a Thousand Planets' en Nueva York, con una peluca rubia platinada y una apariencia evidentemente más delgada.

Más: Vanessa Huppenkothen niega anorexia con foto en la que luce extremadamente delgada

Rocking my new look at the @valerianmovie premiere. #ValerianPremiere styled by: @styledbylmc Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 11:17 PDT

Aunque no es la primera vez que se le adjudica un trastorno alimenticio y en otras oportunidades ha sido consultada por eso, la actriz siempre lo ha desmentido. Tiempo atrás dijo a E! que, "la gente siempre dice que no como. ¡Como todo el tiempo!".

Más: Ellas son las famosas que han luchado una batalla contra la anorexia

Back home in LA! Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 2 de May de 2017 a la(s) 4:42 PDT

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Aprende a estimular tu percepción