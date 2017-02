En entrevista, habló sobre lo que veremos en su próximo programa

Por Lucía Hernández

"Revenge Body With Khloé Kardashian" es el espacio que va a transformar completamente la vida de sus participantes, con un total y verdadero cambio de imagen externo e interno. Al ganar la confianza y el control sobre sus vidas, ayudarán a dos individuos cada episodio a transformar sus vidas. La mejor venganza es verse y sentirse lo mejor posible.

¿Qué te motivó a hacer este programa?

Este programa se parece a mi propio viaje en la vida. Empecé a transformar mi estilo de vida, a convertirlo en uno más sano durante mi divorcio. Estaba atravesando algo que para mí era muy difícil, y que era que siempre recurría a un estilo de vida nocivo, comiendo de más y bebiendo de más, y no tenía una buena válvula de escape. Entonces decidí cambiar esa manera de actuar e ir al gimnasio como terapia y para encontrar claridad mental, y fue genial.

Y durante ese viaje --y gracias al poder de las redes sociales-- recibí muchos tuits que me motivaban o en los que me preguntaban "¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza para hacerlo?" Y a raíz de Twitter, se me ocurrió la idea: "Bueno, obviamente no soy la única que está atravesando una situación así y luchando, y no soy la única que se perdió y encontró el camino".

¿Qué te gustaría lograr con este nuevo programa?

Me encantaría darle coraje y fuerza a la gente para que pueda encontrar el camino. Y lo genial de "Revenge Body" es que no está relacionado solamente con las separaciones, no es algo superficial. Tengo una persona que vio a su padre ahogarse frente a sus ojos; tengo a alguien que fue violada y luego de esa experiencia traumática aumentó de peso. Tengo gente que fue maltratada en la escuela secundaria y otros que están pasando por un divorcio.

De modo que tengo gente de todo tipo que no sabe cómo salir de ese lugar oscuro en el que se encuentran. Y siento que fui bendecida con una plataforma, en realidad, todos fuimos bendecidos con una plataforma, ya sean cuarenta o cuarenta millones de personas, y debemos usarla de una manera positiva.

Sé que Instagram y las redes sociales se volvieron muy superficiales y quisiera comenzar a cambiar eso y a ayudar a la gente a que se transforme de adentro hacia afuera. Y "Revenge Body" no tiene que ver solo con el cuerpo, tiene que ver con fortalecerse mentalmente. Este programa es mente, cuerpo y alma. Y no es que la gente baje treinta kilos en treinta días. Se trata de encontrar la propia fortaleza interna, de encontrar al enemigo y conquistarlo. Soy yo mostrándoles las herramientas para manejar las cosas de una manera más sana.

¿Te inspiras en algún cuerpo?

No necesariamente. Me gusta mirar los cuerpos y pensar, por ejemplo, me gustaría tener las piernas de tal y cual, y el trasero de tal y cual. Por ejemplo, Beyoncé tiene un trasero espectacular, alto y firme, ¿no es cierto? Pero no los miro para seleccionarlos, porque no creo que haya un cuerpo ideal. Al mismo tiempo, pienso que es genial tener mujeres a las que admiramos y pensar "me encantaría tener esas piernas", o lo que fuere.

Sigo muchas páginas de ejercicios físicos de Instagram porque me motivan y me gusta ver los cuerpos de otras mujeres, pero estoy contenta con mi propio cuerpo. ¡Es nuestro cuerpo! Estoy contenta con mi propio cuerpo, lo que quiero es mejorarlo. No me gusta compararme con los demás.

¿Cuáles serían los tres consejos más importantes que darías para tener un "cuerpo de revancha"?

Los tres consejos más importantes son: agua, agua, agua. Parece una tontería pero yo bebo entre tres y cuatro litros de agua todos los días, como mínimo. Y mi nutricionista dice que el agua es lo mejor que hay, y yo estoy de acuerdo. Te mantiene joven. El cabello, la piel, todo luce espectacular. Además, creo en dar pequeños pasos. Proponerse metas pequeñas y obtenibles. Creo que mucha gente se propone metas inalcanzables y luego se siente derrotada y defraudada por no haber podido logar lo que se propuso. Creo que hay que empezar haciendo gimnasia quizás tres veces por semana.

La gente siempre dice: "Bueno, mañana empiezo". Y dejan todo, carbohidratos, azúcar... y hacen demasiado ejercicio. Y así no se puede. El cuerpo entra en shock. Y entonces se sienten derrotados y abandonan todo. Así que yo creo que hay que empezar de a poco y luego ir aumentando. Antes de caminar hay que gatear. En cuanto a alimentos, puedo decir que cuando dejé los lácteos fue cuando noté la mayor pérdida de peso. Bajé cinco kilos en menos de dos semanas cuando hice eso. Y eso fue lo único que cambié. No es que hice más ejercicio ni nada. Para mí eso funcionó.

