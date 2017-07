Ellos son tan fans de la serie que soñaban con formar parte de ella.

Por redacción Nueva Mujer

El estreno de la séptima temporada de 'Game of Thrones' fue un suceso, muchas cosas interesantes pasaron en el primer capítulo. Pero sin duda una de las que más causó revuelo en las redes sociales fue la aparición –alerta de spoiler– del cantante Ed Sheeran. Aunque ya se sabía, los admiradores de la serie no lo podían asimilar.

Throwback to the time I was a Lannister Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 7:09 PDT

Pero, Ed Sheeran no es el único cantante que ha aparecido en algún capitulo de la famosa serie. Estos son otros artistas que han aparecido en 'Game of Thrones'.

Will Champion

El baterista de Coldplay apareció en la tercera temporada tocando "The Rains of Castamere", esto previo a los trágicos eventos de 'La boda roja'.

Sigur Rós

El trío islandés apareció en la cuarta temporada para amenizar la boda de Margaery Tyrell and Joffrey Lannister.

Mastodon

Los integrantes de la banda de metal, Brann Dailor, Bill Kellihor y Brent Hinds, tuvieron su aparición como wildlings en las temporada cinco.

Of Monsters and Men

En la sexta temporada, los miembros de esta banda aparecieron como músicos viajeros de la compañía teatral.

Gayry Lightbody

La aparición del integrante de Snow Patrol en la tercera temporada dura unos segundos. Él representó a un soldado de los Bolton y cantó 'The Bear and the Maiden Fair'.

Natalia Tena

La integrante de Molotov Jukebox personificó a Osha, quien intentó asesinar a Brann Stark y fue perdonada por Robb. Después se convirtió en la niñera de los más pequeños de la familia del Norte.

Estos cantantes que han participado en 'Game of Thrones' no son los únicos músicos del reparto, muchos otros actores también tienen una carrera en la música (aunque es menos conocida).

